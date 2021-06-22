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22.06.2021 (13:20)

Восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М поступят на вооружение авиаполка ЦВО в Челябинской области до конца года

До конца текущего года на вооружение смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области поступят восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М поколения 4++.

Усовершенствованные истребители-бомбардировщики Су-34М будут оснащены универсальными контейнерами разведки, созданным в результате опытно-конструкторской работы «Сыч». Установленное оборудование расширит возможности самолетов по обнаружению воздушных и наземных целей за счет использования новых средств радиотехнической, оптико-электронной и радиолокационной разведки.

Летный и инженерно-технический состав полка завершает переподготовку на данный тип самолетов в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Истребительная авиация
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