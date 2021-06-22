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22.06.2021 (13:10)

В акции «Свеча памяти» приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из Сибири

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Более 2 тыс. военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Свеча Памяти», которую провели в День памяти и скорби в воинских частях и подразделениях, дислоцированных в Сибири.

Военнослужащие с зажженными свечами в руках выстроились на строевом плацу воинских частей в слова «Мы помним, мы скорбим», почтив таким образом память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция была проведена в ночь на 22 июня в День памяти и скорби.

Всего в ней приняли участие более 2000 военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, Алтайского края, а также Республики Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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