22.06.2021 (13:00)

В Сибири более 2 тыс. военнослужащих по призыву вакцинировались от COVID-19

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, продолжается вакцинация новобранцев, призванных весной 2021 года от коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 поставили уже более 2 тыс. человек.

Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции. Военнослужащие с наличием симптомов простудных заболеваний к вакцинации не допускаются.

Вакцинопрофилактика проводится в военных медицинских учреждениях на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. К ней также привлекается личный состав, который ранее переболел коронавирусной инфекцией, но уже не обладает иммунитетом к заболеванию.

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