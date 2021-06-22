22.06.2021 (12:45)

Военнослужащие ЦВО в Екатеринбурге почтили память сотрудников госпиталей, развернутых на Урале в годы Великой Отечественной войны

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) посетили в Екатеринбурге экспозицию, посвященную эвакогоспиталю №1716, который одним из первых был развернут в годы Великой Отечественной войны на базе средней школы №37.

Эвакогоспиталь № 1716 в этой школе был развернут первым из 17 школ-госпиталей в Свердловске. Общехирургический госпиталь на 400 коек работал в школе с 23 июня 1941 по 20 сентября 1943 года. 12 июля 1941 года здесь уже разместили первых раненных.

Ученики и педагоги гимназии разработали и воплотили в жизнь проект «Спасенные жизни как подвиг милосердия», создав карту всех госпиталей Свердловска. В образовательном учреждении открыта экспозиция и разработана виртуальная экскурсия по эвакогоспиталю с применением технологий дополненной реальности, чтобы передать атмосферу того трудного для всех времени.

«Открытие интерактивной экспозиции «Спасённые жизни, как подвиг милосердия» — замечательная возможность напомнить жителям города о героическом патриотизме уральских медиков, показать профессиональную самоотверженность в борьбе за жизни раненых. Отрадно, что в гимназии № 37 хранят память о судьбах людей, чья жизнь была связана с историей школы. С помощью инновационных технологий вам удалось расширить рамки музея и создать дополненную реальность с погружением в атмосферу того времени», — сказал заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев, обращаясь к гостям мероприятия.

От имени командования округа генерал-майор Рустам Миннекаев передал гимназии в дар телефонный аппарат образца 1943 года ТАИ-43, широко применявшийся в годы Великой Отечественной войны в Красной Армии.

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