22.06.2021 (12:30)

Береговые ракетные комплексы Черноморского флота «Бал» и «Бастион» уничтожили корабль условного противника

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в учении по уничтожению надводного корабля противника в Чёрном море. Учебное мероприятие прошло в соответствие с планом боевой подготовки сил флота.

В ходе учения комплексы «Бал» и «Бастион» совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район и осуществили там инженерное оборудование и маскировку позиций. Расчёты подготовили комплексы к применению, обнаружили надводную цель, идентифицировали её и взяли на сопровождение.

Военнослужащие, выполнив электронные пуски, отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю противника. В роли условного противника выступал один из кораблей Черноморского флота.

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