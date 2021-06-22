Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.06.2021 (12:00)

В День памяти и скорби на Балтийском флоте прошли памятные мероприятия

Сегодня на кораблях, в соединениях и воинских частях Балтийского флота прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби.

На время проведения мероприятий на всех боевых кораблях были приспущены Андреевские флаги в знак памяти о воинах-балтийцах, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с нацистской Германией и ее союзниками на море и на суше.

В Калининграде у мемориала воинам, павшим при штурме Кенигсберга, начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Сергей Липилин, члены Военного совета флота приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Свеча памяти».

В главной военно-морской базе Балтийского флота — Балтийске — на отдании почестей у памятника советским воинам, погибшим при штурме города-крепости Пиллау в конце апреля 1945 года, присутствовали представители командования Балтийской военно-морской базы и администрации Балтийска.

Участники мероприятия также провели акцию «Свеча памяти» и возложили венки и цветы на братскую могилу павших героев на улице Красной Армии. Настоятель Свято-Георгиевского морского собора архимандрит Софроний отслужил молебен.

Все мероприятия были проведены с учетом мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Республике Беларусь военнослужащие Воздушно-десантных войск России приняли участие в памятной акции «Брестская крепость-герой»
В РВСН проходит акция «Память», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны
В Хабаровске в День памяти и скорби военнослужащие ВВО возложили цветы к памятнику «Героям Дальневосточникам»
В память о павших защитниках Отечества военнослужащие ЮВО совершили восхождение на гору Казбек

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false