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22.06.2021 (12:15)

Молодое пополнение армейского корпуса Балтийского флота занимается физической подготовкой

В ходе весеннего  2021 года призывав воинские части армейского корпуса Балтийского флота прибыло более 500 новобранцев из 21 региона России. В рамках адаптации к условиям военной службы командиры рот молодого пополнения проводят занятия по физической подготовке.

Для военнослужащих срочной службы данная подготовка организована с учетом индивидуального физического развития каждого солдата. Она состоит из трех этапов: адаптация организма военнослужащих, умеренные нагрузки и интенсивные нагрузки.

В ходе первого этапа проводится углубленное медицинское обследование всего личного состава для определения уровня допустимых физических нагрузок. Определяется исходный уровень физической подготовленности каждого новобранца.

По итогам обследования военнослужащие разделяются на три группы по уровням физической подготовки. С каждой группой проводятся индивидуальные занятия с целью постепенного улучшения их физических качеств.

В ходе второго этапа осуществляется умеренная тренировка основных физических качеств (ловкости, силы, быстроты, выносливости, военно-прикладных навыков). Нагрузки повышаются с учетом индивидуальной подготовленности военнослужащих.

 На третьем этапе осуществляется максимальное увеличение нагрузок на организм. В целом, каждый солдат не менее одного часа в день занимается физической подготовкой.

Также среди призывников немало ребят, имеющих спортивные разряды и побеждавших на соревнованиях по различным видам спорта. После курса адаптации они пополнят разведывательные подразделения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Физподготовка
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