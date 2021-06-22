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22.06.2021 (11:45)

В Республике Беларусь военнослужащие Воздушно-десантных войск России приняли участие в памятной акции «Брестская крепость-герой»

Делегация от Воздушно-десантных войск и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) приняла участие в памятной акции «Брестская крепость-герой», проходящей в Республике Беларусь в городе Брест.

Курсанты возложили цветы к Вечному огню, зажгли памятные свечи, прошли торжественным маршем в составе парадного расчета Брестского гарнизона. Мероприятие было посвящено 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В состав делегации, возглавляемой заместителем командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенантом Андреем Холзаковым, вошли представители руководства и профессорско-преподавательского состава РВВДКУ и более 100 курсантов-отличников, а также правнуки тех, кто внес неоценимый вклад в великую Победу.

Накануне курсанты командного училища Воздушно-десантных войск имени генерала армии В.Ф. Маргелова приняли участие в церемонии перезахоронения с воинскими почестями останков советских воинов, найденных поисковыми отрядами на территории Бреста, и посетили обзорную экскурсию по памятным местам города, организованную принимающей стороной.

Ежегодно, начиная с 2017 года, по приглашению белорусской стороны курсанты и офицеры училища участвуют в памятных мероприятиях, проходящих на территории Брестской крепости.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Памятники , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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