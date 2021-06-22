22.06.2021 (11:30)

В РВСН проходит акция «Память», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны

Сегодня во всех гарнизонах Ракетных войск стратегического назначения проходит акция «Память», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Командование гарнизонов РВСН, ветераны соединений, юнармейцы и учащиеся образовательных учреждений возложили цветы и почтили минутой молчания память о погибших в Великой отечественной войне.

В Главном штабе РВСН – Подмосковной Власихе был проведён митинг с участием командования Власихинского гарнизона и ветеранов, где участники акции возложили цветы к памятнику Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Также в православных храмах всех гарнизонов РВСН состоятся поминальные службы и литии по погибшим.

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