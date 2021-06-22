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22.06.2021 (10:15)

Инженерная техника армейского корпуса Черноморского флота прибыла в Ялту для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения

Специалисты инженерного подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) совершили марш из пункта постоянной дислокации в Феодосии в Ялту с целью помочь жителям Республики Крым устранить последствия чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками.

Военные инженеры незамедлительно приступили к расчистке русел рек, автодорожных коммуникаций и образовавшихся завалов от крупногабаритного мусора. Военнослужащие также осуществляют эвакуацию транспортных средств с пострадавших улиц, подвоз питьевой воды и предметов первой необходимости для местных жителей.

Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны России задействовано около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи развёрнуты в 36 пострадавших от наводнения населённых пунктах.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Инженерные войска
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