22.06.2021 (11:15)

В Хабаровске в День памяти и скорби военнослужащие ВВО возложили цветы к памятнику «Героям Дальневосточникам»

В Хабаровске в День памяти и скорби военнослужащие штаба Восточного военного округа (ВВО) возложили цветы к памятнику «Героям Дальневосточникам: участникам боев на КВЖД – в 1929 году, у озера Хасан – в 1938 году, на реке Халхин-Гол – в 1939 году, в ходе Маньчжурской, Южно-Сахалинской, Курильской операций в 1945 году». Мероприятие было приурочено к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие военнослужащие роты почетного караула. Музыкальное сопровождение мероприятия осуществил военный оркестр штаба Восточного военного округа.

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