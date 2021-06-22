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22.06.2021 (10:45)

В память о павших защитниках Отечества военнослужащие ЮВО совершили восхождение на гору Казбек

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20 военнослужащих горных (высокогорных) подразделений Южного военного округа (ЮВО) совершили восхождение на вершину горы Казбек. Подъем военные альпинисты начали с пограничной заставы в Кармадонском ущелье Северной Осетии.

«Своё восхождение мы посвятили красноармейцам, сложившим головы в борьбе с фашистскими оккупантами на Северном Кавказе. В годы войны бои проходили часто на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря, требовали от солдат большой выносливости и специальной горной подготовки. Они стойко держались в суровых снегах и льдах Кавказа, надежно заперли все перевалы и проходы через Главный Кавказский хребет. Устремляясь к сияющим горным вершинам, сегодня мы отдаем дань великому подвигу наших альпинистов», – пояснил начальник горной подготовки ЮВО капитан Михаил Петров.

План был полностью выполнен, все военнослужащие поднялись на вершину. «Это было не классическое восхождение с постепенной акклиматизацией, можно сказать, скоростное. Был использован метод «кратковременной акклиматизации», когда организм еще не успел осознать, что он находится на высоте», – добавил капитан.

Гражданские альпинисты совершают подобные восхождения минимум за 7-10 дней с последовательной акклиматизацией и привыканием организма к высоте. Метод «кратковременной акклиматизации» позволил военнослужащим взойти на вершину горы Казбек за четверо суток.

Восхождение на вершину горы было совершено в рамках поисковой экспедиции. Военнослужащие исследовали местность и особенности новых, ранее не проработанных маршрутов, описали неизведанные тропы для дальнейших работ по поиску останков советских воинов.

Справочно:

Казбек – потенциально активный стратовулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа, высота в Балтийской системе высот 5033,8 м. Расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта.

В июле 1942 года гитлеровское командование рассчитывало с ходу преодолеть Главный Кавказский хребет и выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми, для того чтобы, овладев источниками нефти, проникнуть на Ближний и Средний Восток.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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