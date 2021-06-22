22.06.2021 (11:00)

В Республике Бурятия на вододроме ВВО состоялись занятия по подводному вождению танков

На специализированном вододроме Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия состоялись практические занятия по подводному вождению танков Т-72Б.

Для этого экипажи оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, после чего механики-водители преодолели водную преграду шириной более 100 метров и глубиной до 5 метров, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов. Основная сложность выполнения специальных упражнений заключается в управлении боевой машиной без переключения передач.

При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, необходимые при эвакуации экипажа в случае остановки танка.

Также танкисты отрабатывают действия при затоплении боевой машины, используя изолирующие дыхательные аппараты, которые позволяют провести под водой до 60 минут. Перед допуском к вождению члены экипажа в обязательном порядке прошли легководолазную подготовку.

В свою очередь военнослужащие технических подразделений займутся вопросами, связанными с эвакуацией танка из-под воды при возникновении нештатной ситуации.

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