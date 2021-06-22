22.06.2021 (10:30)

В Военной академии войсковой противовоздушной обороны состоялась акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского со свечами в руках почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Со вступительным словом перед ними выступил исполняющий обязанности начальника академии полковник Александр Душкин. В памятном месте перед бюстами героев-выпускников военного вуза помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими протоирей Владимир Дмитриев отслужил панихиду по погибшим воинам.

В завершении мероприятия военнослужащие академии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

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