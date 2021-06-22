22.06.2021 (10:00)

Впервые в Улан-Удэ на форуме «Армия-2021» покажут восстановленный танк Т-34

На военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в августе текущего года в Улан-Удэ на аэродроме Восточный, жителям и гостям города впервые покажут танк Т-34, восстановленный военными мастерами Восточного военного округа (ВВО). Военнослужащие запустят двигатель и продемонстрируют ходовые способности боевой машины времен Великой Отечественной войны, проехав по площадке аэродрома.

С инициативой восстановления Т-34 выступило командование общевойсковой армии ВВО, по решению которого танк был снят с постамента танкового соединения округа и отправлен на восстановительные работы.

Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО в течение нескольких месяцев занимались легендарной боевой машиной. В ходе кропотливой работы в танк установили двигатель другой модификации, полностью поменяли все системы жизнеобеспечения. Затем на специальном полигоне были проверены его ходовые возможности и работа двигателя при максимальных нагрузках.

В тоже время мероприятия форума будут организованы с целью популяризации военной службы и демонстрации возможностей современной техники, находящейся на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для безопасности зрителей на площадках будут патрулировать военные полицейские, а участки, где будет организован розыгрыш динамических эпизодов, будут оцеплены.

Мероприятия будут проводиться в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице