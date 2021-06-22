22.06.2021 (09:30)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в акции «Свеча памяти»

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) состоялись мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.

22 июня в 4 часа утра командование армейского корпуса, военнослужащие и юнармейцы приняли участие в международной мемориальной акции «Свеча памяти».

На плацу воинских частей военнослужащие со свечами в руках выстроились в слова «Мы помним, мы скорбим», почтив таким образом память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Помимо зажжения свечей командование и личный состав возложили цветы к монументам в честь подвига советского народа, а в войсковых храмах и часовнях прошла траурная литургия.

Всего в акции приняло участие свыше 1,5 тысяч военнослужащих армейского корпуса ЧФ.

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