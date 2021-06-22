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22.06.2021 (09:00)

Танкисты ЮВО в Волгограде приступили к первым в летнем периоде обучения полевым выходам

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к первым в летнем периоде обучения полевым выходам на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

На занятия, которые продлятся около месяца, привлечены порядка 100 танкистов соединения ЮВО, задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники, в том числе современные танки Т-90А.

С каждым танковым экипажем проведут более 40 часов комплексных занятий по вождению боевых машин, более 30 часов огневой подготовки. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.

Перед выходом на полигон экипажи танков отработали учебные задачи на специальных компьютерных тренажерных комплексах, оборудованных точными копиями рабочих мест механиков-водителей, наводчиков и командиров танков.

Основной целью полевого выхода является повышение слаженности и закрепление профессиональных навыков экипажей.

Полевой выход танкистов закончится в середине июля контрольными учебными стрельбами штатным артиллерийским снарядом 125-мм.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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