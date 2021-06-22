22.06.2021 (08:55)

Снайперы ЮВО впервые отрабатывают технику поражения воздушных и наземных целей с борта вертолета Ми-8АМТШ

Снайперские пары соединений спецназа Южного военного округа (ЮВО) приступили к новому курсу специальной подготовки по стрельбе по беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и наземным объектам условного противника из вертолетов Ми-8. Тренировки проходят в небе Кубани, Ставропольского края, Ростовской области и республик Северного Кавказа.

БЛА, находящиеся в запретной зоне, обнаруживаются с помощью новейших радиолокационных станций задолго до их подлета к военным объектам.

Наземные статические и динамические мишени обозначают живую силу и огневые точки условного противника. Информация об обнаруженной цели поступает на пульт дежурных сил, затем координаты передаются снайперской группе, после чего оперативно осуществляется посадка снайперов в вертолет и взлет.

От экипажа вертолета требуется отработать и согласовать со снайпером момент зависания и максимальной неподвижности машины для осуществления выстрела в цель.

Снайперы ведут стрельбу на рекордную дальность стрельбы – до 2 км. Всего к специальным занятиям привлечено более 400 военнослужащих, задействовано 10 вертолетов Ми-8АМТШ.

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