Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.06.2021 (08:55)

Снайперы ЮВО впервые отрабатывают технику поражения воздушных и наземных целей с борта вертолета Ми-8АМТШ

Снайперские пары соединений спецназа Южного военного округа (ЮВО) приступили к новому курсу специальной подготовки по стрельбе по беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и наземным объектам условного противника из вертолетов Ми-8. Тренировки проходят в небе Кубани, Ставропольского края, Ростовской области и республик Северного Кавказа.

БЛА, находящиеся в запретной зоне, обнаруживаются с помощью новейших радиолокационных станций задолго до их подлета к военным объектам.

Наземные статические и динамические мишени обозначают живую силу и огневые точки условного противника. Информация об обнаруженной цели поступает на пульт дежурных сил, затем координаты передаются снайперской группе, после чего оперативно осуществляется посадка снайперов в вертолет и взлет.

От экипажа вертолета требуется отработать и согласовать со снайпером момент зависания и максимальной неподвижности машины для осуществления выстрела в цель.

Снайперы ведут стрельбу на рекордную дальность стрельбы – до 2 км. Всего к специальным занятиям привлечено более 400 военнослужащих, задействовано 10 вертолетов Ми-8АМТШ.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Инженеры ЮВО-участники акции «Сплав Памяти» совершили швартовку в Волгограде
30 новобранцев отправились в войска ВС РФ из военного комиссариата Сочи
Сводный отряд подразделений РХБ защиты Южного военного округа приступил к совершению марша для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС на Крымском полуострове
Военнослужащие Минобороны России продолжают оказание помощи в ликвидации последствий ЧС в Крыму

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false