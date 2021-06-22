22.06.2021 (08:40)

Инженеры ЮВО-участники акции «Сплав Памяти» совершили швартовку в Волгограде

Специалисты понтонно-переправочного подразделения инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершили переход по внутренним водным путям в рамках патриотической акции «Сплав Памяти», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Инженеры прибыли в конечный пункт водного маршрута – Волгоград и совершили швартовку на центральной набережной города.

На набережной состоится торжественное мероприятие по случаю прибытия всех участников перехода. В празднике примут участие военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов местного самоуправления, городского совета ветеранов, юнармейцы, студенты, жители и гости города-героя.

Гости акции смогут посетить выставку «Без нас – никто!», где будут представлены образцы инженерной военной техники периода Второй мировой войны, а также современные образцы вооружения и экипировки.

Посетители увидят мобильный инженерный комплекс разминирования, специальный автомобиль группы разминирования, снаряжение сапера и понтонера, новейшие защитные костюмы ОВР-2-02 и «Доспехи-КП-М», применяемые в Сирии, водолазное военно-инженерное снаряжение, новейшие робототехнические комплексы «Сфера», «Скарабей», «Кобра-1600», инженерные боеприпасы различных периодов, а также приборы поиска и обнаружения взрывоопасных предметов (миноискатели, бомбоискатели, кабелеискатели).

Также в экспозиции представят уникальную коллекцию боевых трофеев сирийской армии, в том числе самодельные взрывные устройства, пояс и жилет террориста-смертника.

Профессиональную выучку гостям продемонстрируют современные инженерно-штурмовые подразделения бригады ЮВО. Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечит военный оркестр соединения. Завершится акция возложением венков и цветов на Мамаевом кургане.

В путь по рекам Ростовской и Волгоградской области военные инженеры ЮВО отправились 1 июня из города Каменск-Шахтинский, преодолев более 600 км. Всего в переходе инженерных подразделений приняли участие свыше 150 военнослужащих Южного, Центрального и Западного военных округов, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

В ходе перехода с каждым понтонным подразделением проводились тактико-специальные учения, на которых военнослужащие отработали более 30 специальных задач по предназначению.

Специалисты инженерной бригады из Ростовской области были в числе тех, кто с первого дня войны сражался с врагом. Военные инженеры возводили оборонительные рубежи, наводили переправы, шли вместе с пехотинцами, танкистами и артиллеристами.

В разные годы воинское формирование принимало участие в чеченском, юго-осетинском конфликтах. Военнослужащие полка были задействованы в военной операции в Сирии. В этом году военные инженеры ЮВО отметили две юбилейных даты: 320-летие со дня основания инженерных войск и 80-летие бригады.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице