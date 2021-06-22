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22.06.2021 (08:30)

30 новобранцев отправились в войска ВС РФ из военного комиссариата Сочи

В военном комиссариате Сочи в рамках весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу в Вооруженных силах России (ВС РФ) состоялась отправка четвертой группы новобранцев в войска.

30 военнослужащих отправились для прохождения службы в Воздушно-десантные, Железнодорожные войска, Воздушно-космические силы России.

Молодые люди в составе призывных команд направились к местам службы автомобильным и железнодорожным транспортом. В пути команды новобранцев сопровождают представители воинских частей и военной полиции военной комендатуры Сочинского гарнизона.

Всего в рамках весеннего 2021 года призыва из сочинского военного комиссариата планируется направить в войска ВС РФ около 400 человек. Из них более половины пополнят Сухопутные войска, а свыше 80 процентов – соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО).

Следующая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата города Сочи запланирована на 26 июня с.г.

При проведении мероприятий весеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию, либо ранее переболели COVID-19 и имеют антитела.

Все новобранцы могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Также приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контролю за состоянием здоровья военнослужащих в пути следования воинских команд и в воинских частях после их прибытия к месту прохождения военной службы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ
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