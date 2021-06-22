22.06.2021 (08:20)

В День памяти и скорби военнослужащие ВВО в Хабаровске возложили цветы к вечному огню

В Хабаровске на мемориальном комплексе «Вечный огонь» прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

На церемонии, посвященной началу Великой Отечественной войны, присутствовали командование и военнослужащие штаба Восточного военного округа, представители правительства Хабаровского края, краевой думы, православного духовенства.

Они торжественно возложили венки и цветы к «вечному огню». Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула и военного оркестра штаба Восточного военного округа.

Справочно: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г). Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июня 1996 г. как «День памяти защитников Отечества». Современное название получил согласно указу президента РФ от 8 июня 1996 г. 24 октября включен в перечень памятных дат РФ.



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