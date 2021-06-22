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22.06.2021 (08:00)

Международный военно-технический форум «Армия-2021» в зоне ответственности Войск и сил на Северо-востоке России впервые планируется провести сразу на девяти площадках

На Тихоокеанском флоте ведется подготовка к проведению мероприятий Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021».

В зоне ответственности Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) мероприятия Форума станут самыми масштабными за все время проведения МВТФ. Выставки вооружения и военной техники планируется провести в период с 22 по 28 августа на 9 выставочных площадках, которые будут развернуты в 4-х населенных пунктах Дальневосточного федерального округа в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе. При этом, площадки в Магадане, Вилючинске и поселке Усть-Большерецк будут развернуты впервые.

 Для сравнения, 2020 году в зоне ответственности ОКВС работали 3 площадки в 2-х населенных пунктах – городах Петропавловске-Камчатском и Анадыре.

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия» является базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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