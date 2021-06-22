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22.06.2021 (07:40)

Инженеры ВВО представят технику на военно-техническом форуме в Хабаровске

Инженеры Восточного военного округа представят для гостей военно-технического форума статический и динамический показы перспективных средств инженерного вооружения на аэродроме Центральный в Хабаровске.

 На площадке динамического показа гости форума увидят разминирование минного поля боевой машиной разминирования (БМР-3), действия робота разминирования при обнаружении взрывных устройств, практические действия водолаза под водой, действия спасательно-эвакуационной службы, развёртывание временных дорог с применением КРВД и пропуск техники, действия станции комплексной очистки воды СКО-10.

Кроме того любой желающий сможет побывать в роли сапера, то есть  попробовать разминировать участок с учебными минами.

На площадке статического показа будет представлена современная инженерная техника, которая помогает инженером справляться с выполнением задач по разминированию, укладке временных дорог.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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