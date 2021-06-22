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22.06.2021 (07:20)

В Хабаровске стартовали переговоры с представителями НОАК по предстоящему учению «Запад/Взаимодействие – 2021»

В Хабаровске стартовали переговоры по  организации участия подразделений Восточного военного округа в совместном оперативно-стратегическом учении «Запад/Взаимодействие – 2021».

Представители Российской и Китайской сторон до конца текущей недели согласуют порядок прибытия воинского контингента ВС России на территорию Китайской Народной Республики, состав сил и средств, план проведения учения, порядок материально-технического обеспечения.

Предварительно от ВВО в маневрах примут участие личный состав мотострелкового соединения до батальона включительно, подразделения оперативно-тактической авиации, сводный отряд армейской авиации отметил начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев.

  Планируется, что учение состоится на одном из полигонов НОАК в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР во второй половине текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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