22.06.2021 (07:20)
В Хабаровске стартовали переговоры с представителями НОАК по предстоящему учению «Запад/Взаимодействие – 2021»
В Хабаровске стартовали переговоры по организации участия подразделений Восточного военного округа в совместном оперативно-стратегическом учении «Запад/Взаимодействие – 2021».
Представители Российской и Китайской сторон до конца текущей недели согласуют порядок прибытия воинского контингента ВС России на территорию Китайской Народной Республики, состав сил и средств, план проведения учения, порядок материально-технического обеспечения.
Предварительно от ВВО в маневрах примут участие личный состав мотострелкового соединения до батальона включительно, подразделения оперативно-тактической авиации, сводный отряд армейской авиации отметил начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев.
Планируется, что учение состоится на одном из полигонов НОАК в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР во второй половине текущего года.