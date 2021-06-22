22.06.2021 (07:00)
Сводный отряд подразделений РХБ защиты Южного военного округа приступил к совершению марша для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС на Крымском полуострове
Для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС на Крымском полуострове в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина и указанием Министра обороны России генерала армии С.К.Шойгу сводный отряд подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединения Южного военного округа, дислоцированного в Новочеркасске, приступил к совершению марша на штатной технике протяженностью свыше 800 километров в район выполнения поставленных задач.
По прибытию в районы Крымского полуострова, пострадавшие от последствий ливневых осадков, военнослужащие подразделений РХБ защиты ЮВО с использованием специальных средств приступят к выполнению задач специальной обработке и дезинфекции социальных объектов, фасадов зданий, дорог и участков местности.
В составе сводного отряда ЮВО – специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты, предназначенные для проведения дезинфекционных мероприятий с комплексами для проведения аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.
По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.
Для оказания помощи населению полуострова от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21,5 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.
Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.