22.06.2021 (07:00)

Сводный отряд подразделений РХБ защиты Южного военного округа приступил к совершению марша для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС на Крымском полуострове



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сводный отряд подразделений РХБ защиты Южного военного округа приступил к совершению марша Для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС на Крымском полуострове

Для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС на Крымском полуострове в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина и указанием Министра обороны России генерала армии С.К.Шойгу сводный отряд подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединения Южного военного округа, дислоцированного в Новочеркасске, приступил к совершению марша на штатной технике протяженностью свыше 800 километров в район выполнения поставленных задач.

По прибытию в районы Крымского полуострова, пострадавшие от последствий ливневых осадков, военнослужащие подразделений РХБ защиты ЮВО с использованием специальных средств приступят к выполнению задач специальной обработке и дезинфекции социальных объектов, фасадов зданий, дорог и участков местности.

В составе сводного отряда ЮВО – специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты, предназначенные для проведения дезинфекционных мероприятий с комплексами для проведения аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.

Для оказания помощи населению полуострова от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21,5 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

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