Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.06.2021 (06:40)

В День памяти и скорби представители командования Тихоокеанского флота возложили венки и цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке

Во Владивостоке проходят траурные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

Сегодня в память о жертвах войны у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В ней принял участие временно исполняющий обязанности заместителя командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Аркадий Кореневич, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил личный состав МВД и МЧС, юнармейцы, представители духовенства.

Вечером военнослужащие Тихоокеанского флота примут участие во Всероссийской минуте молчания, а в 22.00 по местному времени экипажи кораблей ТОФ в рамках акции «Лучи Победы в течении 10 минут прожекторами с кораблей подсветят небо над Владивостоком.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
На Камчатке военнослужащие ТОФ приняли участие в траурных мероприятиях, приуроченных Дню памяти и скорби
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота в ходе учения в дальней морской зоне отработали задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника
Сахалинская область готовится к проведению военно-технического форума «Армия–2021»
Гранатометчики ВВО выполнили упражнения учебных стрельб при сильном боковом ветре в Забайкалье

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false