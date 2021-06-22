22.06.2021 (06:40)

В День памяти и скорби представители командования Тихоокеанского флота возложили венки и цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке

Во Владивостоке проходят траурные мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

Сегодня в память о жертвах войны у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В ней принял участие временно исполняющий обязанности заместителя командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Аркадий Кореневич, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил личный состав МВД и МЧС, юнармейцы, представители духовенства.

Вечером военнослужащие Тихоокеанского флота примут участие во Всероссийской минуте молчания, а в 22.00 по местному времени экипажи кораблей ТОФ в рамках акции «Лучи Победы в течении 10 минут прожекторами с кораблей подсветят небо над Владивостоком.

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