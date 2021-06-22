22.06.2021 (06:10)

Военнослужащие Минобороны России продолжают оказание помощи в ликвидации последствий ЧС в Крыму

Военнослужащие Минобороны России продолжают оказание помощи в ликвидации последствий ЧС в Крыму.

Мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота оказывает помощь жителям г. Керчи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной погодной аномалией, обрушившейся на Крымский полуостров. Военнослужащие расчищают от ила и мусора административные здания и частные домовладения, ливневые колодцы и сточные канавы, оказывают помощь местным жителям в ремонте и восстановлении разрушенных линий электропередач и другой инфраструктуры.

Уже очищены от последствий ЧС свыше 130 частных домов. Работы по оказанию помощи местному населению продолжаются.

В течение 22 июня 2021 г. мобильные отряды Минобороны России планируют провести работы по восстановлению инфраструктуры центральной больницы г. Керчи, 9 детских садов и 8 муниципальных учреждений среднего общего образования, а также свыше 360 жилых домов и приусадебных участков.

С использованием специальной инженерной техники военнослужащие мобильных отрядов Минобороны России укрепили временную дамбу в курортной Ялте на наиболее опасном участке прорыва селевых потоков, вызванных обильными осадками. К выполнению задачи были привлечены до 40 военнослужащих и до 20 единиц специальной военной техники, в том числе экскаваторы и бульдозеры, состоящие на вооружении подразделений инженерных войск Южного военного округа.

Военнослужащими Минобороны России от последствий дождевого паводка в Крыму очищено свыше 52 тысяч квадратных метров улиц, частных дворов, жилых строений и объектов социальной инфраструктуры, вывезено более 370 тонн мусора, осуществлен подвоз гражданскому населению свыше 264 кубических метров питьевой воды.

Кроме того, для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС на Крымском полуострове к совершению марша на штатной технике протяженностью свыше 800 километров в район выполнения поставленных задач приступил сводный отряд подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединения Южного военного округа из Новочеркасска.

По прибытию в районы Крымского полуострова, пострадавшие от последствий ливневых осадков, военнослужащие подразделений РХБ защиты ЮВО с использованием специальных средств и техники приступят к выполнению задач по специальной обработке и дезинфекции социальных объектов, фасадов зданий, дорог и участков местности.

В составе сводного отряда ЮВО – специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты, предназначенные для проведения дезинфекционных мероприятий с состоящими на вооружении комплексами для проведения аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.

Для оказания помощи населению полуострова от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктов.

Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

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