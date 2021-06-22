22.06.2021 (06:00)

Военнослужащие мобильных отрядов Минобороны России по оказанию помощи в ликвидации последствий ЧС в Крыму с использованием специальной инженерной техники укрепили временную дамбу в курортной Ялте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие мобильных отрядов Минобороны России по оказанию помощи в ликвидации последствий ЧС в Крыму с использованием специальной инженерной техники укрепили временную дамбу в курортной Ялте

Военнослужащие мобильных отрядов Минобороны России по оказанию помощи в ликвидации последствий ЧС в Крыму с использованием специальной инженерной техники укрепили временную дамбу в курортной Ялте на наиболее опасном участке прорыва селевых потоков, вызванных обильными осадками.

К выполнению задачи были привлечены до 40 военнослужащих и до т20 единиц специальной военной техники, в том числе экскаваторы и бульдозеры, состоящие на вооружении подразделений инженерных войск Южного военного округа.

Военнослужащими Минобороны России от последствий дождевого паводка в Республике Крым очищено свыше 52 тысяч квадратных метров улиц, частных дворов, жилых строений и объектов социальной инфраструктуры, вывезено более 370 тонн мусора, осуществлен подвоз гражданскому населению свыше 264 кубических метров питьевой воды.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.

Для оказания помощи населению полуострова от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21,5 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

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