22.06.2021 (05:10)
Мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота оказывает помощь жителям г. Керчи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной погодной аномалией
Мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота оказывает помощь жителям г. Керчи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной погодной аномалией, обрушившейся на Крымский полуостров.
Военнослужащие расчищают от ила и мусора административные здания и частные домовладения, ливневые колодцы и сточные канавы, оказывают помощь местным жителям в ремонте и восстановлении разрушенных линий электропередач и другой инфраструктуры.
Уже очищены от последствий ЧС свыше 130 частных домов. Работы по оказанию помощи местному населению продолжаются.
В течение 22 июня 2021 г. мобильные отряды Минобороны России планируют провести работы по восстановлению инфраструктуры центральной больницы г. Керчи, 9 детских садов и 8 муниципальных учреждений среднего общего образования, а также свыше 360 жилых домов и приусадебных участков.
По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.
Для оказания помощи населению полуострова от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктов.
Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.