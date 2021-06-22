22.06.2021 (04:30)

В Главном храме ВС РФ прошла акция «Свеча памяти»

В соборе Воскресения Христова в Кубинке – Главном храме ВС России – прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны и посвященная павшим в борьбе с фашизмом.

В рамках акции ровно в 4 утра военнослужащие установили свечи с огнем, взятым с Могилы Неизвестного Солдата, у памятника Матерям, также огонь памяти зажгли у монументов со специально привезенной в музей землей с мест самых ожесточенных боев Великой Отечественной.

В мемориальной части музейного комплекса вдоль стен установлены монументы с гильзами от снарядов к 57-мм противотанковому орудию ЗИС-2. Всего таких гильз свыше 15 000. Все они наполнены землей с мест захоронений советских воинов.

Земля собиралась не только в России, но и по всему миру, где есть хоть один похороненный советский солдат. Каждая гильза подписана с указанием места, откуда он привезена. Более 40 государств передали горсти земли с мест захоронений воинов на своей территории.

Акция "Свеча памяти" прошла также по всей России. Жители разных городов страны почтили память погибших и на рассвете зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.

В ночь на 22 июня в память жертв Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла панихида.

Для торжественной церемонии и транспортировки частицы Вечного огня отечественными специалистами из акционерного общества «МОСГАЗ» разработано и изготовлено уникальное оборудование, обеспечивающее его сохранность:

переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, стабильно функционирующие при любой погоде, а также устройства, которые способны обеспечить сохранность частиц Вечного огня на борту воздушного судна.

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