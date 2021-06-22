22.06.2021 (04:00)

На Камчатке военнослужащие ТОФ приняли участие в траурных мероприятиях, приуроченных Дню памяти и скорби

На Камчатке военнослужащие ТОФ приняли участие в траурных памятных мероприятиях, приуроченных к 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

В полдень по Камчатскому времени в парке Победы краевой столицы прошли основные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны. В траурном митинге участвовали представители законодательной и исполнительной ветвей власти края и города, военнослужащие Тихоокеанского флота и представители силовых структур, жители и гости Петропавловска-Камчатского. Особое место занимали ветераны - участники Курильского десанта. Все выступающие отметили вклад Советского народа в дело Великой Победы и выразили слова глубокой благодарности тем, кто вступил в схватку с врагом и одолел его. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Участники траурного митинга под залпы ружейного салюта возложили венок и живые цветы к обелиску. Возложение завершилось торжественным прохождением роты Почетного караула Войск и сил на Северо-востоке России.

Вечером военнослужащие авиабазы ОКВС примут участие в акции «Лучи Победы», в ходе которой из района стелы «Город воинской славы» краевого центра подсветят прожекторами ночное небо.

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