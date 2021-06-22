22.06.2021 (05:00)

Российские миротворцы сопроводили 150 паломников и жителей Нагорного Карабаха при посещении христианских монастырей Амарас и Ганзасар

В рамках реализации трехстороннего заявления Президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Паломники и местные жители Нагорного Карабаха в сопровождении военнослужащих российского миротворческого контингента посетили христианские монастыри Амарас и Ганзасар.

«Центром гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента осуществляется сопровождение и обеспечение безопасности паломников в монастырь. Сегодня было сопровождено более 150 паломников из города Степанакерт», - офицер миротворческого контингента Александр Королев

Сопровождение осуществлялось из города Степанакерт в христианские монастыри и обратно.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Российские миротворцы сопроводили 150 паломников и жителей Нагорного Карабаха при посещении христианских монастырей Амарас и Ганзасар

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