21.06.2021 (23:30)

Военные кинологи приняли участие в первом упражнении Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2021»

В Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области в рамках Всеармейского этапа международного конкурса «Верный друг-2020» прошёл первый этап конкурса «Дог биатлон - индивидуальная гонка».

Первое упражнение - индивидуальная гонка, является одним из самых напряженных состязаний, требующее от военнослужащих предельной собранности и отдачи. Здесь проверяются физическая выносливость конкурсанта и его умение выполнять упражнения на огневом рубеже.

Дистанция протяженностью 3200 метров оборудована местом для выполнения практической стрельбы из спортивной биатлонной винтовки БИ-7-2 калибра 5,6 мм. 1-е и 2-е упражнение на огневом рубеже с выполнением практической стрельбы выполняется дважды из положения стоя и лежа через 800 и 2 километра 400 метров после старта соответственно.

В конкурсе принимают участие 15 мужских и женских расчетов кинологов до 10 человек каждая команда. Кроме того, около 80 служебных собак различных пород от овчарок 4 разновидностей до русского черного терьера, возраст которых от 3 до 5 лет.

В ходе практической части конкурса служебные собаки вместе со своими вожатыми покажут свои навыки в пяти основных этапа: «Дог биатлон - индивидуальной гонке», упражнении «Меткий стрелок», «Дог биатлон - эстафете», «Защитная службе» и «Преодолении 300-метровой полосы препятствий».

В этапе конкурса принимают участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов – победителей отборочных этапов. Это команды из военных округов, Воздушно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, центральных органов военного управления Минобороны России из всех регионов России.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

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