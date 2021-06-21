Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.06.2021 (23:30)

Военные кинологи приняли участие в первом упражнении Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2021»

В Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области в рамках Всеармейского этапа международного конкурса «Верный друг-2020» прошёл первый этап конкурса «Дог биатлон - индивидуальная гонка».

Первое упражнение - индивидуальная гонка, является одним из самых напряженных состязаний, требующее от военнослужащих предельной собранности и отдачи. Здесь проверяются физическая выносливость конкурсанта и его умение выполнять упражнения на огневом рубеже.

Дистанция протяженностью 3200 метров оборудована местом для выполнения практической стрельбы из спортивной биатлонной винтовки БИ-7-2 калибра 5,6 мм.  1-е и 2-е упражнение на огневом рубеже с выполнением практической стрельбы выполняется дважды из положения стоя и лежа через 800 и 2 километра 400 метров после старта соответственно.

В конкурсе принимают участие 15 мужских и женских расчетов кинологов до 10 человек каждая команда. Кроме того, около 80 служебных собак различных пород от овчарок 4 разновидностей до русского черного терьера, возраст которых от 3 до 5 лет.

В ходе практической части конкурса служебные собаки вместе со своими вожатыми покажут свои навыки в пяти основных этапа: «Дог биатлон - индивидуальной гонке», упражнении «Меткий стрелок», «Дог биатлон - эстафете», «Защитная службе» и «Преодолении 300-метровой полосы препятствий».

В этапе конкурса принимают участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов – победителей отборочных этапов. Это команды из военных округов, Воздушно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, центральных органов военного управления Минобороны России из всех регионов России.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Под Хабаровском завершился первый этап всеармейского конкурса «Аварийный район»
Всеармейские этапы конкурсов АрМИ-2021 «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» пройдут под Тюменью
Команда Тихоокеанского флота принимает участие во всеармейском этапе конкурса «Аварийный район»
В хабаровском соединении 12-го Главного управления Минобороны России прошла жеребьёвка всеармейского этапа конкурса «Аварийный район»

Метки:
Верный друг , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false