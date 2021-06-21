21.06.2021 (22:20)

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова приняли участие в памятных мероприятиях в городе Брест в Республике Беларусь

21 июня 2021 г. делегация Воздушно-десантных войск и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) приняла участие в памятных, военно-патриотических мероприятиях на территории города Брест в Республике Беларусь, посвященных 80-летней годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Курсанты приняли участие, в церемонии перезахоронения с воинскими почестями останков советских воинов, найденных поисковыми отрядами на территории гарнизона и посетили обзорную экскурсию по памятным местам города, организованную принимающей стороной. В завершении экскурсионной программы российские военнослужащие посетили Музей «Спасенные художественные ценности».

В состав делегации, возглавляемой заместителем командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенантом Андреем Холзаковым, вошли представители руководства и профессорско-преподавательского состава прославленного училища Воздушно-десантных войск и более 100 курсантов-отличников, которые отличились при освоении своих будущих профессий, а также правнуки тех, кто внес неоценимый вклад в Великую Победу.

Ежегодно, начиная с 2017 года по приглашению белорусской стороны, курсанты и офицеры Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова являются участниками памятных мероприятий на территории Брестской крепости.



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