21.06.2021 (21:50)

В ВС РФ начались сборы с руководящим составом органов боевой подготовки

В рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Ю-Б.Б.Евкуров проверил ход сбора с руководящим составом органов боевой подготовки ВС РФ и командирами соединений.

В своем вступительном слове замминистра отметил необходимость проведения сбора. «Очень важно сегодня идти в ногу со временем, учитывать изменения в формах и способах ведения современного боя, в том числе учитывать опыт локальных конфликтов. Кроме того, необходимо выработать единые подходы к внедрению передовых форм подготовки и обучения войск», – сказал замминистра.

В рамках сбора с участниками проведут теоретические и показные занятия по новым формам и способам тактических действий сухопутных войск с учетом поступления новых образцов ВВСТ, применению средств РЭБ и РХБЗ в системе борьбы с высокоточным оружием и БПЛА противника, отработке новых приемов подразделениями противодействия подводным диверсионным силам и средствам, организации психологической работы в ходе проведения мероприятий боевой подготовки.

Сбор пройдет на базе полигона «Тоцкий», Каспийской флотилии и Новороссийской военно-морской базы. Целями сбора являются: доведение требований руководящих документов по планированию и учету мероприятий боевой подготовки, поддержание знаний, совершенствование умений и закрепление навыков, необходимых для организации боевой подготовки в подчиненных объединениях, соединениях и воинских частях, выработка подходов к внедрению передовых форм подготовки войск с учетом полученного опыта.



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