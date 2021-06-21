21.06.2021 (21:20)

Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота отработали более 100 посадок на палубу БПК «Вице-адмирал Кулаков»

В ходе выполнения плановых полётов для совершенствования лётного мастерства палубных лётчиков отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота на вертолётах Ка-27 в течение дня ими было выполнено более 100 посадок на палубу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Посадки на палубу корабля экипажи вертолётов отработали в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. В полётах приняло участие 5 винтокрылых машин Ка-27 противолодочных и поисково-спасательных.

В полётах принимали участие как опытные, так и молодые пилоты, которые перенимали практический опыт посадки на корабль у старших товарищей.

Посадки и взлеты отрабатывались, как на ходу, так и в дрейфе корабля.

Для посадки вертолётов личный состав авиационной боевой части и боцманской команды БПК «Вице-адмирал Кулаков» закрепил на палубе специальную противоскользящую сетку, обеспечивающую безопасность.

Тренировки вертолётчиков прошли на фоне лётного тактического учения отдельного смешанного авиаполка Северного флота, в котором приняли участие экипажи самолётов Ил-38 и Ту-142.

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