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21.06.2021 (21:00)

Корабли ВМФ России, участвующие в X Международном военно-морском салоне, ошвартовались у причалов Пассажирского порта Санкт-Петербурга

Корабли, принимающие участие в X Международном военно-морском салоне, прибыли в Санкт-Петербург и ошвартовались у причалов Пассажирского морского порта.

Сегодня свои места в соответствии с демонстрационным разделом программы МВМС-2021 у причалов Пассажирского порта Санкт-Петербурга для участия в Международном военно-морском салоне заняли фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», а также малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово».

Об этом доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании о подготовке к участию сил Военно-Морского Флота в X Международном военно-морском салоне. Главком поставил задачу выполнить все необходимые требования, предъявляемые к временной стоянке кораблей в Пассажирском порту, в том числе обеспечение их всеми видами запасов и приведение внешнего вида кораблей в порядок после перехода из мест базирования. Приказом главнокомандующего ВМФ определена рабочая группа, которая будет координировать демонстрационную часть салона в Пассажирском порту. Группа состоит из офицеров Главного командования Военно-Морского Флота и Ленинградской военно-морской базы.  

Десятый Международный военно-морской салон «МВМС 2021» проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2019 г. № 1906-р с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.

Всего в X Международном военно-морском салоне примут участие более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота, а также Пограничной службы ФСБ России.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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