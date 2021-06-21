21.06.2021 (20:00)

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата доставили в Главный храм ВС РФ

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в канун Дня памяти и скорби в понедельник доставили в Главный храм ВС РФ.

В рамках памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, военнослужащие роты почетного караула зажгли лампаду от Вечного огня с Могилы Неизвестного и доставили ее в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.

Военнослужащие со всех военных округов доставят частицу Вечного огня с Могилы неизвестного солдата к монументам воинской славы, а также к местам братских захоронений в пунктах дислокации войск.

В мероприятии принимали участие ветераны, военнослужащие ВС РФ, юнармейцы.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.

Для торжественной церемонии и транспортировки частицы Вечного огня отечественными специалистами из акционерного общества «МОСГАЗ» разработано и изготовлено уникальное оборудование, обеспечивающее его сохранность: переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, стабильно функционирующие при любой погоде, а также устройства, которые способны обеспечить сохранность частиц Вечного огня на борту воздушного судна.



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