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21.06.2021 (19:00)

Военные полицейские ЗВО прошли обучение по охране физических лиц и тактической стрельбе на полигоне в Ленинградской области

В Ленинградской области на специализированном полигоне под руководством заместителя начальника штаба Западного военного округа (ЗВО) – начальника регионального управления военной полиции по ЗВО полковника Александра Безклубова совместно с руководством учебного центра военной полиции при академии СК РФ личный состав военной полиции округа прошел обучение по охране физических лиц и тактической стрельбе.

В течении двух недель занятия проводились профессиональными инструкторами, имеющими опыт работы по охране первых лиц государства. Приобретенные навыки будут применяться личным составом подразделений военной полиции при выполнении специальных задач по охране должностных лиц как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

В целях совершенствования полученных навыков подобные практические занятия с личным составом военной полиции ЗВО по охране физических лиц планируется проводить перед каждым началом учебного периода.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военная полиция , Западный военный округ
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