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21.06.2021 (18:45)

Вузы Сухопутных войск представят на МВТФ «Армия–2021» более 15 экспонатов

На Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия–2021» будут представлены научные достижения военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутными войсками.

На форуме планируется представить более 15 экспонатов, что почти в три раза превышает прошлогодний результат. Впервые будут показаны:

- опытный образец транспортного модульного жилета с устройством быстрого сброса, который предназначен для быстрого, одновременного освобождения от всей экипировки военнослужащего в экстремальных ситуациях;

-компьютерную информационно-справочную систему «Компендиум ракетных войск и артиллерии», предназначенную для проведения практических занятий и позволяющую самостоятельно изучать образцы вооружения и техники в режиме виртуального тура. При изучении предметной области создается эффект присутствия в изучаемом объекте;

- программно-аппаратный комплекс для исследования эффективности сверхразрешения в интересах обеспечения радиовидения в бортовых Радиолокационных станциях робототехнических комплексов.

Кроме того, на тематической выставке Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации вузами Сухопутных войск будут представлены электронные образовательные ресурсы и передовые образовательные технологии такие, как:

- автоматизированное рабочее место «Виртуальная рекогносцировка местности», предназначенное для проведения рекогносцировки и организации взаимодействия на всю глубину выполнения боевой задачи без выезда на местность, что позволяет минимизировать воздействие противника, обеспечить скрытность замысла действий подразделения, сократить время работы по организации боевых действий и сохранить ресурс техники;

- компьютерный тренажер оператора самоходной огневой установки «Бук-М2Э», который предназначен для обучения первичным навыкам выполнения основных операций ведения боевой работы в различных режимах в условиях массированного налета средств воздушного нападения;

- учебно-тренировочное средство «APTEPPA-BT-3D», предназначенное для проведения практических занятий по стрельбе и управлению огнем артиллерии со всеми категориями обучающихся в обстановке, приближенной к реальной.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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