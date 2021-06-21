21.06.2021 (18:20)

Мобильный отряд Минобороны России очистил от завалов русло реки в поселке Кореиз, входящем в Ялтинский городской округ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мобильный отряд Минобороны России очистил от завалов русло реки в поселке Кореиз, входящем в Ялтинский городской округ

Мобильный отряд Минобороны России в поселке Кореиз, входящем в Ялтинский городской округ, выполнил задачу по оборудованию дамб, расчистке от ила, горных пород и мусора для направления горной реки, вышедшей из берегов после обильных осадков, в старое русло. После этого военнослужащие приступили к оказанию помощи в расчистке частных домовладений, пострадавших от наводнения.

Также мобильные отряды подразделений Черноморского флота продолжают очистку набережной города Ялты от завалов, ила и грунта, образовавшихся в результате подтопления. Для проведения работ используется специальная инженерная техника — бульдозеры, экскаваторы и самосвалы.

От последствий дождевого паводка в Крыму военнослужащими очищено свыше 27 тыс. квадратных метров улиц и дворов жилых домов, вывезено более 230 тонн мусора. Для обеспечения питьевой водой гражданского населения подвезено свыше 122 кубических метров питьевой воды.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.

Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны России задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

Мобильные отряды Министерства обороны РФ выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

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