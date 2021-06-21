21.06.2021 (18:00)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища почтили память героев Великой Отечественной войны в филиале Центрального военно-морского музея в Севастополе

В преддверии скорбной даты 80-летия начала Великой Отечественной войны в севастопольском филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей Черноморского флота» прошла тематическая экскурсия «У войны не женское лицо…» (женщины Черноморского флота – участницы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов) для воспитанников Севастопольского нахимовского военно-морского училища.

В ходе посещения музея, воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе приняли участие в исторической викторине, приуроченной ко Дню памяти скорби и посвященной женщинам на войне, которая состояла из двух этапов: «Узнай героя по фото» и «Блиц-турнир». Нахимовцы были поделены на две команды.

Каждая команда выбрала для себя название: «Дружба» и «Корниловцы». Победила в итоге команда «Корниловцы». Мероприятие завершилось торжественным построением на парадной лестнице музея для памятной фотографии.

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