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21.06.2021 (17:02)

В преддверии Дня памяти и скорби военные финансисты возложили цветы в Ярославле к памятнику финансистам – участникам Великой Отечественной войны

Директор и представители Департамента финансового обеспечения и Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации посетили с рабочей поездкой Управление финансового обеспечения Минобороны России по Ярославской, Костромской и Вологодской областям (г. Ярославль).

В ходе поездки военные финансисты посетили расположенную на Которосльной набережной города Ярославля Аллею памяти военных финансистов – участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику-мемориалу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Департамент финансового обеспечения Минобороны России , Шевцова
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