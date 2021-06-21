21.06.2021 (17:02)

В преддверии Дня памяти и скорби военные финансисты возложили цветы в Ярославле к памятнику финансистам – участникам Великой Отечественной войны

Директор и представители Департамента финансового обеспечения и Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации посетили с рабочей поездкой Управление финансового обеспечения Минобороны России по Ярославской, Костромской и Вологодской областям (г. Ярославль).

В ходе поездки военные финансисты посетили расположенную на Которосльной набережной города Ярославля Аллею памяти военных финансистов – участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику-мемориалу.

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