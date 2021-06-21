21.06.2021 (17:50)

Заместитель Министра обороны России Андрей Картаполов возложил цветы к местам захоронения военачальников в Кремлевской стене

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Андрей Картаполов накануне Дня памяти и скорби возложил цветы к местам захоронения военачальников в Кремлевской стене.

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.

«Сегодня Министерство обороны совместно с Фондом памяти полководцев Победы закладывает новую традицию. Мы приняли решение ежегодно накануне Дня памяти и скорби собираться у Кремлевской стены, чтобы с глубоким почтением вспомнить о полководцах Победы, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех воинов, отстоявших Отечество и разгромивших нацизм», — сказал Андрей Картаполов.

Замглавы военного ведомства напомнил, что нацисты, напавшие на Советский Союз, не планировали оставлять в живых население мирной страны, которую они именовали «жизненным пространством».

«Первые месяцы складывались крайне тяжело — нам приходилось отступать, оставлять наши города, села, но если бы не было этих тяжелейших первых месяцев, то не было бы и победы под Москвой, не было бы разгрома немцев под Сталинградом, на Курской дуге и многих других славных битв и сражений, которые позволили нам прийти в Берлин и завершить эту войну», — отметил заместитель Министра обороны.

По словам Андрея Картаполова, люди, которым сегодня возложены цветы, принимали самое непосредственное участие в приближении Победы: командовали фронтами, занимались восстановлением боеспособности, задумывали и организовывали великие операции, которые теперь являются хрестоматийными для всех военачальников. Они навсегда вписали свои имена в историю Родины.

«Это очень важно сегодня, когда многие с подачи наших зарубежных партнёров пытаются переписать историю, принизить роль Советского Союза и Красной Армии в той войне. Мы не можем допустить этого», — подчеркнул замглавы военного ведомства.

Заместитель Министра обороны добавил, что нужно всегда говорить о том вкладе, который внесли в Победу все — от солдата до маршала.

В мероприятии также приняли участие родственники захороненных военачальников, члены Общественного совета при Минобороны России, ветераны, юнармейцы и военнослужащие Почётного караула 154-го комендантского Преображенского полка.



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