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21.06.2021 (16:55)

У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби

22 июня в 12:00, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, у главного входа в Дом офицеров Западного военного округа начнётся мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби.

Акция начнётся с церковного молебна, посвящённого памяти тех, кто погиб на фронтах, на захваченных немцами территориях, в концлагерях, в блокадном Ленинграде. Вдоль фасада Дома офицеров будут расположены интерактивные зоны: музейная выставка с уникальными экспонатами времён начала войны, настоящий пограничный столб и раритетный пулемёт Максима, выставка плакатов, газет и книг, изданных в 1941–1943 гг. (расположена в нижнем фойе), в афишницах Дома офицеров можно будет увидеть редкие плакаты начала войны.

На ступенях парадного входа почётную Вахту памяти будут нести реконструкторы в военной форме начала войны и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.

Каждый проходящий по Литейному проспекту в этот день сможет присоединиться к акции и поделиться своими мыслями и чувствами о трагическом начале войны в Книге памяти.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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