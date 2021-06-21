21.06.2021 (17:40)
На МВТФ «АРМИЯ-2021» продемонстрируют системы не летального воздействия и дистанционного обнаружения оружия
Научные достижения военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутными войсками, будут представлены в ходе Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021», а демонстрация перспективных идей и разработок научной роты Московского командного училища будет организована на выставочной площадке научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации.
От 5 научной роты Московского высшего общевойскового командного училища на выставке будут представлены модели:
системы не летального воздействия «СКАТ», предназначенной для защиты объектов, расположенных на воде или в прибрежных зонах от проникновения со стороны подводных пловцов, за счет создания электрогидравлической волны;
системы обнаружения электронных взрывчатых устройств и скрытого оружия на расстоянии до 30 м, основанной на электромагнитном зондировании, которая может использоваться при проведении миротворческих операций, а также в гражданских целях на ж/д вокзалах,
в морских портах и аэропортах.