21.06.2021 (17:35)

Огнемётчики общевойсковой армии ЗВО на учении в Воронежской области уничтожили легкобронированную технику условного противника

На полигоне Погоново в Воронежской области с огнемётными подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведено тактическое учение по уничтожению легкобронированной техники условного противника.

В ходе учения огнемётчики отработали комплекс задач при получения разведанных операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Военнослужащие, вооруженные модернизированными реактивными огнемётами РПО «Шмель-М», произвели инженерное оборудование и маскировку огневых позиций на пути следования колонны техники «противника». После приближения колонны военнослужащие выполнили стрельбы залпами огнемётных отделений.

Учению предшествовали курсы подготовки на специальных огнемётных тренажёрах МОТ и интерактивном учебно-тренировочном комплексе «Янычар», а также одиночные стрельбы.

К учению привлекалось около 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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