21.06.2021 (17:25)

В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотной авиации

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в рамках специальных занятий с расчётами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) провели тренировочные полеты.

В ходе тренировки разведчики отработали действия по подготовке летательных аппаратов, систем управления и средств наблюдения. В полетах были задействованы БЛА «Орлан-10».

Наблюдая с высоты от 500 до 2000 метров, операторы беспилотных аппаратов осуществили разведку местности, занятой условным противником.

Военнослужащие совершенствовали навыки наблюдения в различных погодных условиях и времени суток, а также при условии ведения противником активного радиоэлектронного подавления.

Справочно:

«Орлан-10» — многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров при температуре воздуха от -30 до +40 градусов. Комплекс размещен на базе шасси КамАЗ-5350, обладающего повышенной проходимостью, и включает в себя рабочие места операторов БЛА, пусковую установку и средства связи.

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