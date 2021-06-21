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21.06.2021 (17:55)

В мотострелковом полку общевойсковой армии ЗВО проведено ротное тактическое учение по организации засад на полигоне в Воронежской области

В мотострелковом полку Висленской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведено ротное тактическое учение по организации засад на полигоне Погоново в Воронежской области.

Согласно замыслу мероприятия, мотострелки получили разведданные о движении живой силы и техники «противника» по условному маршруту. Военнослужащие провели инженерную подготовку и маскировку огневых позиций, после чего из 30-мм пушек, установленных на бронетранспортерах БТР-82А, автоматических гранатомётов на станке АГС-17 «Пламя», пулемётов «Печенег», автомат АК-74М с коллиматорными прицелами и 125-мм гладкоствольных пушек танков Т-72Б3 уничтожили условного противника.

После проведения успешной операции мотострелки установили дымовые завесы и быстро перебрались на запасные огневые позиции во избежание артиллерийского удара «противника».

Ключевой особенностью учения стала организация огневых укрытий таким образом, чтобы при помощи ландшафтной специфики местности быстро уничтожить противника в близком контакте, избежав возможных потерь.

В ротном тактическом учении приняло участие порядка 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ
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