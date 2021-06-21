21.06.2021 (17:20)

В Подмосковье медики ЗВО отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненых

В Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненых в свой профессиональный праздник — День медицинского работника.

В рамках тренировки перед военными медиками стояла задача по оказанию первой медицинской помощи раненым в ходе ведения условных боевых действий. Военнослужащие отработали действия на «раненых» бойцах и на специализированных манекенах, позволяющих осуществлять операционное вмешательство. С помощью специального ранца РС-05 медики могли в кратчайшие сроки зафиксировать повреждённую конечность и произвести эвакуацию с поля боя.

Особенностью тренировки стало использование большого количества средств имитации, имитирующих не только выстрелы условного противника, но и кровотечения при ранении военнослужащих.

Всего в тренировке приняло участие более 350 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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